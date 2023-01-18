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    Перенести дату последнего звонка в школах предлагают депутаты

    18 Января 2023, 13:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Аманжол Алтай предложил перенести дату последнего звонка в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В истории страны было немало тягот и темных времен, которые угрожали судьбе казахского народа. Одним из таких зловещих действий, направленных на искоренение казахского народа, является умышленно организованный голод при советской власти и невинное изгнание казахских деятелей. Именно для того, чтобы сохранить в памяти эти страшные годы и извлечь уроки, 31 мая объявили Днем памяти жертв голода и политических репрессий», – сказал Аманжол Алтай на пленарном заседании Мажилиса, озвучивая свой депзапрос.

    Однако, как отметил депутат, у казахстанцев сейчас нет возможности проявить должное уважение, «вспоминая имена выдающихся деятелей и размышляя о страшной судьбе миллионов людей». Депутат подчеркнул, что в этот день дань уважения жертвам репрессий со стороны граждан не выходит за рамки возложения цветов к памятникам и мемориалам.

    «В соответствии с приказом 363 от 12 августа 2022 года окончанием 36 учебной недели в средних общеобразовательных школах является 31 мая. Не говоря уже о том, что это решение создает впечатление, будто на могилах устроили праздник, неужели в министерстве (просвещения) не нашлось ни одного человека, который мог бы вовремя это выяснить и своевременно предложить оптимальное решение в этом приказе? Дату последнего звонка в школах следует перенести на 30 мая, а то и на 1 июня. Это справедливое требование, которое не терпит никаких обсуждений», – заявил мажилисмен.

    По мнению А. Алтая, необходимо принять следующие меры:

    - традиционно проводить минуту молчания в День памяти жертв политических репрессий и жертв голода;

    - не транслировать в этот день на телеканалах юмористические шоу-программы и эстрадные концерты, заменив их содержательными программами о событиях того времени;

    - публиковать в средствах массовой информации статьи, которые всесторонне передают исторический вес, поучительный смысл знаменательной даты;

    - перенести дату последнего звонка в школах на день, отличный от 31 мая.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Мажилис Общество
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