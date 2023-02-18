Перенести бумажный завод за город просят жители Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один из жителей Наурызбайского района Алматы попросил акима мегаполиса Ерболата Досаева перенести бумажный завод подальше от жилых комплексов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Алматинской области есть бумажный завод, который прилегает к городу Алматы. Когда завод работает, то на весь район от ЖК «Alma city» до «Nurly Dala» стоит ужасный запах. Также там имеется два отстойника. Нужно этот завод перенести за город, чтобы он не отравлял воздух жителям. А вместо него построить школу, детский сад либо какой-то центр досуга для жителей района», - обратился к акиму алматинец.

Ерболат Досаев ответил, что бумажный завод находится на территории Алматинской области.

«Перенести завод куда-либо - это нелегкое дело. Там тоже работают люди, они являются налогоплательщиками области. Но я попрошу, чтобы аким Алматинской области дал поручение и с собственниками предприятия отработали, рассмотрели вопросы экотребований», - сказал аким.

Ранее алматинцы просили акима перенести завод тяжелого машиностроения за черту города, закрыть цементный завод в Жетысуском районе и перенести угольную базу в Турксибском районе.



