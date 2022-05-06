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    Перенесены сроки проведения XIX Азиатских игр в Ханчжоу

    6 Мая 2022, 13:21

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – XIX Азиатские игры, запланированные на сентябрь 2022 года, переносятся на более поздние сроки. Соревнования пройдут в столице провинции Чжэцзян Ханчжоу на востоке Китая, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации государственных СМИ Китая, XIX Азиада, которую первоначально планировалось провести с 10 по 25 сентября, будет отложена. Новую дату проведения Игр объявят в ближайшее время.

    На Азиатских играх в Ханчжоу будут представлены 40 видов спорта, включающих 61 дисциплину. На соревнованиях разыграют 482 золотые медали, сообщили в оргкомитете «Ханчжоу-2022».

    Всемирная летняя Универсиада в китайском Чэнду, которая была запланирована на период с 26 июня по 7 июля, тоже может быть перенесена, к тому же во второй раз, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

    XXXI Летняя Универсиада в городе Чэнду должна была пройти в период с 8 по 19 августа 2021 года, но была перенесена на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

    Фото: oneesports.gg

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Китай Универсиада Азиатские игры
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