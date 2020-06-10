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Перенесены сроки приватизации ряда активов ФНБ «Самрук-Қазына»

10 Июня 2020 10:49
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Перенесены сроки приватизации ряда активов ФНБ «Самрук-Қазына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Государственной комиссии по модернизации экономики под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы приватизации активов АО «ФНБ «Самрук-Қазына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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В Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы включены 167 активов АО «ФНБ «Самрук-Қазына», из которых к настоящему времени исполнены пункты по 138 активам. В процессе реализации и ликвидации/реорганизации находится 21 компания.

В связи с высокой волатильностью на международных рынках капитала, снижением цен на энергоносители и замедлением темпов роста мировой экономики принято решение о переносе на 2021-2023 годы сроков передачи в конкурентную среду ряда стратегических активов — «Казмунайгаз», «Эйр Астана», «Тау-Кен Самрук», «Qazaq Air», «Самрук-Энерго», «Қазақстан темір жолы» и др.


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Ключевые слова: ФНБ «Самрук Казына»,
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