Перенесены сроки приватизации ряда активов ФНБ «Самрук-Қазына»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Государственной комиссии по модернизации экономики под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы приватизации активов АО «ФНБ «Самрук-Қазына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
В Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы включены 167 активов АО «ФНБ «Самрук-Қазына», из которых к настоящему времени исполнены пункты по 138 активам. В процессе реализации и ликвидации/реорганизации находится 21 компания.
В связи с высокой волатильностью на международных рынках капитала, снижением цен на энергоносители и замедлением темпов роста мировой экономики принято решение о переносе на 2021-2023 годы сроков передачи в конкурентную среду ряда стратегических активов — «Казмунайгаз», «Эйр Астана», «Тау-Кен Самрук», «Qazaq Air», «Самрук-Энерго», «Қазақстан темір жолы» и др.
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