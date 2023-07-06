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    Перелив талых вод произошел на трассе в Алматинской области

    6 Июля 2023, 12:56

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Уйгурском районе недалеко от села Чунджа из-за обильного дождя произошел перелив через участок трассы республиканского значения «Алматы-Кокпек-Коктал», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ДЧС Алматинской области 5 июля в 16:00 часов поступило сообщение о том, что с 216-го по 220-й километр автодороги республиканского значения «Алматы-Кокпек-Коктал» из-за обильных осадков в виде дождя в результате перелива из трубчатого перехода произошел склоновый сток.

    «В результате на автодороге отложилась грязевая масса (песок, глина и грязь). Объем грязевой массы предварительно составляет 70 кубометров. Расчистка производилась силами 6 работников и 2 единиц техники НК «Казахавтодор». Жертв, пострадавших и разрушений нет», - проинформировали в пресс-службе ДЧС региона.

    Автодорога открыта, движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Транспорт Дороги Погода МЧС ДЧС
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