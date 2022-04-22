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    Перелив через гребень плотины в СКО возрос до 35 см

    22 Апреля 2022, 13:03

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается подъем уровня воды в реке Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным филиала РГП «Казгидромет», за сутки вода поднялась от 1 до 65 см. Максимум зарегистрировали гидропосты у села Покровки Есильского района. На гидропосту в Петропавловске и трансграничном посту у села Долматово уровень воды, напротив, снизился на 3 и 5 см, соответственно.

    На малых реках вода тоже «уходит». Снижение за сутки составило от 1 до 10 см. Наиболее это заметно на реке Бабыкбурлык, у села Гусаковки.

    На Сергеевском водохранилище продолжается подъём уровня воды. За сутки - плюс 5 см. Сейчас уровень воды составляет 835 см, объём - 735 млн кубических метров. Перелив через гребень плотины возрос до 35 см. Скорость сброса воды повысили до 116 кубических метров в секунду – в четыре раза быстрее, нежели трое суток назад.

    Ранее в РГП «Казгидромет» сообщали, что второй этап половодья в регионе продлится до начала мая.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Паводок
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