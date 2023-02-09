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    Перекрытую с декабря из-за строительства ЖК улицу открыли в Алматы

    9 Февраля 2023, 10:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Улица Политехническая в Бостандыкском районе была перекрыта в прошлом году. Ее до конца февраля вернут в собственность Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В начале декабря прошлого года вызвало общественный резонанс перекрытие улицы Политехнической. По проекту застройщика ТОО «TUAR Invest» была перекрыта часть улицы, находящаяся в собственности ТОО, на которой планировалось строительство двух жилых комплексов. Застройщиком изменен проект, сейчас улица открыта, дорожное полотно восстановлено за счет средств ТОО. До конца февраля этого года земельный участок будет передан в коммунальную собственность города», - сказал аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыксого района.

    В прошлом году в соцсетях и СМИ сообщалось, что улица Политехническая, которая связывает проспект Сейфуллина и улицу Байтурсынова, закрывается под строительство нового жилого комплекса.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Строительство Дороги
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