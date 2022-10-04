Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Переизбытка рублей нет - министр финансов РК

    4 Октября 2022, 11:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил, что в Казахстане не наблюдается переизбытка российского рубля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Насколько я помню, по информации, которая у меня есть, переизбытка нет. Если Национальный банк сейчас увидит какую-то угрозу либо необходимость разово вывести вот такую массу в Россию, либо другие меры, мы обсудим с Национальным банком. Этот вопрос находится в плоскости Национального банка. Определенного порога для принятия мер нет», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

    Он уточнил, что вопросы валютного регулирования относятся к компетенции Национального банка.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Нацбанк Казахстана Экономика Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    21 млрд долларов тратит Казахстан на импорт потребительских товаров
    3,6 тысячи казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви