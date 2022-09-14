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    13:51, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Переименование столицы рассмотрят в маслихате 15 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты столичного маслихата рассмотрят переименование Нур-Султана в Астану 15 сентября, передает МИА «Казинформ».

    «На рассмотрение публичных слушаний маслихата города Нур-Султана, которые состоятся 15 сентября 2022 года в 10:00, выносится вопрос «О переименовании города Нур-Султана – столицы Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан», - говорится в анонсе, опубликованном на сайте столичного маслихата.

    13 сентября стало известно о том, что предложение парламентариев о возврате столице прежнего названия включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.

    «Как известно, группа депутатов Парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства. При этом Президент считает историческим фактом решающую роль Н.А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь Первого Президента, должны сохранить свои наименования», - сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай.

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