Переименование столицы рассмотрят в маслихате 15 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты столичного маслихата рассмотрят переименование Нур-Султана в Астану 15 сентября, передает МИА «Казинформ».

«На рассмотрение публичных слушаний маслихата города Нур-Султана, которые состоятся 15 сентября 2022 года в 10:00, выносится вопрос «О переименовании города Нур-Султана – столицы Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан», - говорится в анонсе, опубликованном на сайте столичного маслихата.

13 сентября стало известно о том, что предложение парламентариев о возврате столице прежнего названия включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.

«Как известно, группа депутатов Парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства. При этом Президент считает историческим фактом решающую роль Н.А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь Первого Президента, должны сохранить свои наименования», - сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай.