8 Мая 2022 19:36

Переименование города отпраздновали в Қонаеве

ҚОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Торжественные мероприятия состоялись сегодня в городе Қонаеве в рамках присвоения городу имени Динмухамеда Кунаева. В них приняли участие родные и близкие видного государственного и общественного деятеля, соратники и коллеги, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, представители научной и творческой интеллигенции, ветераны, аким Алматинской области Канат Бозумбаев, местные жители. Все они приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Д. Кунаева, установленному на городской площади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

Выступая на торжественном собрании, аким области Канат Бозумбаев особое внимание уделил деятельности Динмухамеда Кунаева по развитию и строительству городов Казахстана. Он напомнил, что Динмухамед Ахмедович Кунаев принимал непосредственное участие в строительстве 43 городов страны. Семь из них в Алматинской области: Есик, Каскелен, Саркан, Талгар, Ушарал, Уштобе и Капшагай, ныне Қонаев.

«Присвоение его имени одному из возведенных городов – закономерное выражение заслуженной благодарности. Образование самого города, строительство ГЭС и водохранилища – это прямая заслуга Динмухамеда Ахмедовича. Благодаря Главе государства и поддержке жителей города историческая справедливость восстановлена», - сказал К. Бозумбаев.

Кроме того, согласно Указу Президента после разделения областей Қонаев станет административным центром Алматинской области, что обеспечит импульс развитию города и даст возможность более эффективно решать накопившиеся социальные проблемы районов, граничащих с мегаполисом.

Как подчеркнул глава региона, в будущем города Қонаев и Алматы свяжет город-спутник. Необходимая инфраструктура имеется и будет дальше развиваться, при этом разрабатываемая обновленная концепция проекта позволит максимально развить промышленное, туристическое и развлекательное направления экономики города.

«Новое имя и новый статус – это только начало. Уже сейчас разрабатывается план по созданию постоянных рабочих мест, увеличению жилого фонда, комплексному развитию инфраструктуры и благоустройству города. С уверенностью могу сказать, что у города начинается совершенно новая история. И жители города Қонаева станут активными участниками всех изменений», - подытожил Канат Бозумбаев, поздравив присутствующих с переименованием города и наступающим Днем Победы.

Со словами благодарности к руководству страны и горожанам обратился родственник Д. Кунаева, президент одноименного фонда Эльдар Кунаев.

«Это историческое решение – дань памяти его многолетней деятельности на благо страны. С большим вниманием он всегда относился к Алматинской области и с особой теплотой к городу Капшагай, практически созданному на пустом месте. Поэтому мы с большой теплотой и радостью восприняли новость о переименовании города в Қонаев в год 110-летия со дня рождения Динмухамеда Ахмедовича. Уверен, это обеспечит импульс дальнейшему развитию. И пусть процветает славный город Қонаев!» - поблагодарил он.

Воспоминаниями поделились Герой Социалистического труда, заслуженный агрогом КазССР Вера Сидорова и генерал, общественный деятель Амангелди Шабдарбаев, более 20 лет проработавшие на различных постах под руководством Динмухамеда Кунаева.

Президент Национальной академии наук Республики Казахстан Мурат Журинов остановился на научных достижениях политика, являющегося автором многочисленных трудов по вопросам теории и практики разработки месторождений открытым способом.

Делясь личными воспоминаниями, рассказывая о встречах с Динмухамедом Ахмедовичем, совместной работе и случаях из жизни, выступающие были едины во мнении, что вклад Кунаева в социально-экономическое развитие республики не подлежит сомнению. Ласково называя его Димеке, подчеркивали, что Динмухамед Кунаев является одним из выдающихся деятелей в истории Казахстана. С этим были согласны и местные жители, оказывающие поддержку бурными аплодисментами. С особой теплотой все, кто знал Динмухамеда Ахмедовича, отмечали доброжелательность и искреннее, глубокое уважение к людям труда, которые отвечали ему взаимностью.

Один из них, Александр Чжен, тогда молодой специалист, приехавший сюда по направлению на строительство Капшагайской ГЭС.

«С деятельностью Динмухамеда Ахмедовича история нашего города связана неразрывно. Он не только залил первый бетон в основание здания Капшагайской ГЭС, под его руководством были возведены важные транспортно-логистические объекты города. И мы, строители-ветераны, рады, что наконец город обрел его имя, что стало ярким символом признания заслуг Динмухамеда Кунаева перед страной», - поделился почетный житель города Александр Чжен.

Участники праздника смогли увидеть экспонаты алматинского музея им. Д.А. Кунаева, среди которых представлены личные вещи Динмухамеда Ахмедовича, также для горожан были организованы фотовыставка и праздничный концерт.