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    Переходные периоды техрегламентов на нефть и газ продлены в ЕАЭС

    10 Ноября 2022, 21:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До 1 января 2025 года продлены сроки переходных положений технических регламентов Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию» и «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    Соответствующие изменения внесены в соответствующие решения Коллегии ЕЭК от 6 марта 2018 года и 19 марта 2019 года в рамках реализации Перечня мер по повышению устойчивости экономик государств ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической стабильности, утвержденных Распоряжением Совета ЕЭК от 17 марта 2022 года.

    Указанный срок также синхронизирован с датой начала функционирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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