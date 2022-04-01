Переход на электронный формат выборов обсудили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области прошло собрание центральной избирательной комиссии под председательством главы ЦИК РК Нурлана Абдирова. На повестке дня стоял вопрос об открытых и честных выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе собрания председатель Центральной избирательной комиссии РК рассказал об основных тезисах Послания Президента, а также о том, какие вопросы обсуждены в ходе встреч с жителями различных регионов страны.

Спикер также проинформировал об изменениях в выборной системе, о многопартийности, увеличении числа избираемых должностей и развитии демократических реформ. Глава ЦИК подчеркнул, что активность молодежи — важнейший фактор в деле осуществления реформ. Еще одним ключевым моментов является эффективность реализации, так как реформы способствуют политическим изменениям, знаменующим следующий этап развития.

«Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании отметил, что основной целью политической модернизации государства является повышение роли народа в управлении Республики, через электоральные процессы включительно. Поэтому мы приехали выслушать мнения и рекомендации народа, ответим на вопросы по насущным проблемам», - сказал Нурлан Абдиров.

Обсуждался и вопрос перехода к электронному формату выборов. Отмечая данный аспект, Нурлан Абдиров предложил студентам высказаться насчет введения электронных выборов. В большинстве случаев молодежь поддерживает переход к полной цифровизации.

Напомним, отныне депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по совершенно новому принципу: 70 процентов на пропорциональной основе, 30 процентов — на мажоритарной. В областных маслихатах депутатские мандаты будут распределяться поровну, в районных полностью внедрится мажоритарная модель.