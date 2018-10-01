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Перегруженная легковушка в Усть-Каменогорске вызвала подозрение полиции
8 Октября 2018 02:36 150
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейский патруль в Усть-Каменогорске привлекла внимание чрезмерно груженая легковушка, которая с трудом двигалась по дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Автомобиль было решено проверить. В нем находились трое парней от 19 до 21 года.
«Как выяснилось, парни перевозили пять металлических крышек от канализационных люков, которые они, по предварительной версии следствия, украли с колодцев на улицах Индустриальной и Ватутина», - сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.
Начато досудебное расследование.
Ключевые слова: Происшествия, Восточно-Казахстанская область,
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