Перегруженная легковушка в Усть-Каменогорске вызвала подозрение полиции

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейский патруль в Усть-Каменогорске привлекла внимание чрезмерно груженая легковушка, которая с трудом двигалась по дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автомобиль было решено проверить. В нем находились трое парней от 19 до 21 года.

«Как выяснилось, парни перевозили пять металлических крышек от канализационных люков, которые они, по предварительной версии следствия, украли с колодцев на улицах Индустриальной и Ватутина», - сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.

Начато досудебное расследование.