Переговоры с инициативной группой работников из Жанаозена продолжаются - КМГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 11 апреля текущего года в Астане начала работу комиссия, в состав которой вошли представители Минэнерго, Министерство труда и соцзащиты населения, АО ФНБ «Самрук-Казына», АО НК «КазМунайГаз», а также инициативная группа компании «БерАли», состоящая из 10 человек. На сегодняшний день были проведены 3 заседания рабочей комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

По информации пресс-службы КМГ, главным требованием экс-сотрудников «БерАли» является трудоустройство в штат АО «Озенмунайгаз».

«До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО «Озенмунайгаз». Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города», - говорится в сообщении.

По вопросу обеспечения долгосрочного закупа, представители КМГ выразили готовность заключать контракты по схеме «3+2». Таким образом договоры будут заключаться на 3 года с правом продления на дополнительные 2 года.

По отдельным позициям, как сообщает пресс-служба КМГ, требования бывших работников «БерАли» изменились:в частности, был озвучен вариант с передачей дополнительных объемов подземных ремонтных работ в частные компании «Бургылау» и «Мунайфилдсервис» с последующим трудоустройством в них экс-сотрудников «БерАли». Однако после проведенных предварительных переговоров руководством данных компаний было высказано отсутствие заинтересованности в расширении данного вида деятельности в виду неполной загрузки собственных бригад.

При этом представители госорганов выразили готовность рассмотреть вопрос по созданию независимой комиссии по вопросам условий охраны и организации труда, применения единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) и тендерных процедур и предоставить ответ после согласования с заинтересованными органами повестки и состава комиссии.

Кроме этого, представители КМГ подтвердили готовность трудоустройства всех экс-сотрудников «БерАли»с сохранением заработной платы и социального пакета в компанию, которая определена победителем в результате конкурса.

В данное время обсуждение вышеуказанных вопросов продолжаются и стороны заинтересованы в достижении соглашения в рамках действующего законодательства, добавили в КМГ.

Напомним, 10 апреля в Астане у здания Министерства энергетики РК собрались около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что с жанаозенскими рабочими ведутся переговоры. Ситуацию также прокомментировал заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов.

«Они хотят, чтобы проигравшая компания выиграла тендер, но это невозможно. Надо в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом все рассматривать. Так просто требовать – это, как минимум, некорректно. Наша задача – предложить им имеющиеся вакансии, то, что и делают госорганы», - пояснил Алтай Кульгинов.

Позже специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» Ерханом Умаровым провели переговоры с рабочими.

Вечером 11 апреля в связи с нарушением протестующими Закона «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию доставили организаторов и активных участников акции. В столичном департаменте полиции прокомментировали задержание рабочих из Жанаозена.

Тем временем в Жанаозене жители собрались на центральной площади. К ним обратились аким города Айбек Косуаков и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, призвавшие жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации. Лидеры протестующих в Астане нефтяников также выступили с заявлением.

По информации пресс-службы «КазМунайГаза», остановившие ранее работу предприятия Мангистауской области возобновили свою деятельность.

Утром 12 апреля протестовавшие в Астане нефтяники выехали на поезде в Жанаозен.



