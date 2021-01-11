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    Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху продлились почти четыре часа

    11 Января 2021, 21:28

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершились в Москве. Трехсторонняя встреча продолжалась в Кремле почти четыре часа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Трехсторонние переговоры проходили за закрытыми дверями, за исключением выступления Владимира Путина в самом начале. Президент РФ тогда отметил, что Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями с Азербайджаном и Арменией, и поблагодарил своих коллег за позитивное восприятие посреднических усилий российской стороны по прекращению огня в Нагорном Карабахе.

    Владимир Путин констатировал, что достигнутые в ноябре 2020 года договоренности последовательно реализуются, и это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования нагорнокарабахского конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов.

    По итогам встречи Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о новых шагах по развитию инфраструктурных проектов в Карабахе.

    Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы РФ.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Азербайджан Армения Россия
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