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    Переговоры по подготовке совместных учений ОДКБ прошли в Алматы

    17 Июня 2022, 22:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На территории Республики Казахстан начата подготовка к проведению в рамках Организации Договора о коллективной безопасности командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие-2022», специального учения с силами и средствами разведки «Поиск-2022», специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2022». Об этом передает МИА «Казинформ» со сыслкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Под руководством заместителя начальника Генерального штаба - начальника департамента оперативного планирования Генштаба Вооруженных сил РК генерал-майора Марата Аймашева проведены вторые штабные переговоры по подготовке совместных учений с войсками ОДКБ в 2022 году.

    Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, секретариата и объединенного штаба ОДКБ обсудили основные организационные вопросы, в том числе всестороннего обеспечения и порядка развертывания национальных контингентов, а также посетили места проведения учений.

    Перегруппировку национальных контингентов государств-членов ОДКБ планируется осуществить автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом.

    Для наблюдения за ходом учений будет развернут объединенный пресс-центр с включением в его состав представителей оборонных ведомств, правоохранительных структур, национальной гвардии, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пресс-службы министерств иностранных дел, аккредитованных журналистов.

    Ежегодные учения направлены на повышение уровня практических навыков должностных лиц органов управления по руководству группировками войск (коллективных сил) ОДКБ и слаженности действий формирований сил и средств системы коллективной безопасности при проведении совместных операций по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе и нейтрализации внешних угроз.

    Кроме трех учений, проводимых в Казахстане, в рамках ОДКБ в октябре планируется проведение на территории Республики Таджикистан совместного учения с подразделениями коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022» и на территории Кыргызской Республики – командно-штабного учения с миротворческими силами «Нерушимое братство-2022».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ОДКБ Учения Алматы Армия
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