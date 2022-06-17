Переговоры по подготовке совместных учений ОДКБ прошли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На территории Республики Казахстан начата подготовка к проведению в рамках Организации Договора о коллективной безопасности командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие-2022», специального учения с силами и средствами разведки «Поиск-2022», специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2022». Об этом передает МИА «Казинформ» со сыслкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Под руководством заместителя начальника Генерального штаба - начальника департамента оперативного планирования Генштаба Вооруженных сил РК генерал-майора Марата Аймашева проведены вторые штабные переговоры по подготовке совместных учений с войсками ОДКБ в 2022 году.

Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, секретариата и объединенного штаба ОДКБ обсудили основные организационные вопросы, в том числе всестороннего обеспечения и порядка развертывания национальных контингентов, а также посетили места проведения учений.

Перегруппировку национальных контингентов государств-членов ОДКБ планируется осуществить автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом.

Для наблюдения за ходом учений будет развернут объединенный пресс-центр с включением в его состав представителей оборонных ведомств, правоохранительных структур, национальной гвардии, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пресс-службы министерств иностранных дел, аккредитованных журналистов.

Ежегодные учения направлены на повышение уровня практических навыков должностных лиц органов управления по руководству группировками войск (коллективных сил) ОДКБ и слаженности действий формирований сил и средств системы коллективной безопасности при проведении совместных операций по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе и нейтрализации внешних угроз.

Кроме трех учений, проводимых в Казахстане, в рамках ОДКБ в октябре планируется проведение на территории Республики Таджикистан совместного учения с подразделениями коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022» и на территории Кыргызской Республики – командно-штабного учения с миротворческими силами «Нерушимое братство-2022».



