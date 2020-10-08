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    Переговоры по Нагорному Карабаху пройдут в Женеве и Москве

    8 Октября 2020, 00:28

    ЕРЕВАН-БАКУ. КАЗИНФОРМ – Россия, США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ проведут переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе в Женеве и Москве. Соответствующее заявление сделал глава МИД Франции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в среду в ходе слушаний на комиссии по иностранным делам Национального собрания заявил, что Франция, США и Россия как сопредседатели Минской группы ОБСЕ проведут переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве.

    «Мы не достигли результатов. Переговоры сопредседателей Минской группы ОБСЕ идут уже 11 дней. Одни из них пройдут в Женеве, другие - в понедельник в Москве. Надеемся, что это приведет к началу переговоров между сторонами», - отметил главы МИД Франции.

    Вместе с тем, пресс-служба МИД Армении на этом фоне распространила заявление о том, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана 8 октября в Женеве не предусмотрена.

    Глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершит рабочую поездку в Женеву 8 октября. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

    Как отмечается, целью визита является проведение встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и довести до противоположной стороны позицию Азербайджана в урегулировании конфликта.

    Напомним, 27 сентября началась эскалация ситуации между Азербайджаном и Арменией.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан Армения
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