Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Переговоры не ведутся – Минобороны об отправке казахстанских миротворцев на Донбасс

    3 Мая 2022, 14:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Применение Вооруженных сил в миротворческих операциях осуществляется только по Резолюции Совета безопасности ООН. Однако в данный момент переговоры по отправке казахстанских миротворцев на Донбасс не ведутся. Об этом заявил заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Идут ли сейчас переговоры между странами-участницами о возможной отправке миротворцев на Донбасс. Если ОДКБ примет решение о том, что нужны миротворцы, будут ли казахстанцы принимать в этом участие?» - спросила журналист.

    «Действительно, этот вопрос, наверное, беспокоит все наше казахстанское общество в такой геополитической обстановке. Вместе с тем, мы должны отметить, что применение Вооруженных сил за пределами нашего государства, расписано и нормативно закреплено. Применение Вооруженных сил в миротворческих операциях осуществляется только по Резолюции Совета безопасности ООН. На основании этой резолюции Глава государства выходит с предложением перед Парламентом. И только после одобрения Парламентом, применение Вооруженных сил возможно. Но в настоящий момент этот вопрос даже не рассматривается. Никакие переговоры по данному вопросу не ведутся», - прокомментировал на брифинге в СЦК Султан Камалетдинов.


    Фото: СЦК

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ООН Внешняя политика Казахстана ОДКБ Минобороны РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    При осложнении пожарной обстановки в России Казахстан направит почти 250 пожарных
    Реализацию инвестпроектов обсудили Премьер-Министр РК и губернатор Челябинской области РФ
    АО «КазТрансОйл» продлило договор о транспортировке 10 млн тонн российской нефти в Китай
    День Победы, визит Президента в РФ, зрелищный казахский бокс и новый статус электросамокатов – обзор недели в Казахстане
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
    Новости партнеров