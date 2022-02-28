Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Переговоры между Украиной и Россией продолжаются

    28 Февраля 2022, 21:02

    КИЕВ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Российско-украинские переговоры продолжаются, вскоре начнется третий раунд. Об этом в понедельник сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд», - написал он в своем Twitter .

    Переговоры делегаций России и Украины начались в понедельник в Гомельской области на границе Беларуси и Украины.


    Фото: www.belta.by

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Украина
    Новости по теме
    Новости по теме
    Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с Днем России
    Странам ЕАЭС нужно совместно раскрывать потенциал транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад» — Алихан Смаилов
    Алихан Смаилов призвал активизировать устранение барьеров и ограничений в торговле стран СНГ
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай