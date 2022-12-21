Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Переехавший из России IT-специалист назвал плюсы и минусы жизни в Казахстане

    21 Декабря 2022, 14:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Переехавший из Росси в Казахстан основатель и директор BigData Team Алексей Драль назвал минусы-и плюсы, встречающиеся в его повседневной жизни в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе первого Центрально-Азиатского медиафорума в Астане ему задали вопрос касательно минусов и плюсов жизни в Казахстане.

    «Мне действительно понравилась развитость IT-систем. То есть, когда ты приходишь в ЦОН и получаешь ключик ЭЦП, то с его помощью ты делаешь много классных вещей, за это большой плюс. Минус, который я бы мог отметить, это образование. То есть, когда с этим ключом ты приходишь (в ЦОН), когда тебе надо что-то сделать, люди говорят: «Дайте мне ваш ключ, и я за вас это сделаю». То есть как «дайте мне ваш ключ, я в вашей квартире помою окна за вас». Не все это понимают – насколько это небезопасно. Но возможности они действительно впечатляют», - сказал Алексей Драль.

    Он также рассказал об обучающих программах и предоставленных ему возможностях.

    «Дальше те вещи, в рамках того, когда мы сюда переехали, я безумно благодарен за возможности стать участником Астана Хаба и за возможность интеграции в различные программы поддержки для обучения. То есть, это очень классная инициатива, позволяющая взращивать кадры. В этом году мы стали участниками этой программы и будем обучать коллег по направлению «машинное обучение – работа с большими данными», - отметил Алексей Драль.

    Вместе с тем он также рассказал, чего бы еще ему хотелось.

    «Для бизнес-иммигрантов хотелось бы больше поддержки в отношении РВП и ВНЖ, но это скорее частный вопрос», - резюмировал Алексей Драль.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Цифровой Казахстан Общество мигранты ЦОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 60 тысяч детей посещают детсады в Астане
    Банки приняли заявления на 284 млрд тенге на выплатау компенсации по тенговым депозитам
    Около 100 тысяч детей в столице обеспечены бесплатным горячим питанием
    Кантар: противостояние заговорщикам и радикалам
    Популярное
    1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
    2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
    3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
    4 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
    5 Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория
    Новости партнеров