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    Переехать из других регионов стремятся казахстанцы в село Акмолинской области

    5 Ноября 2020, 10:42

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пять семей в этом году переехали на постоянное место жительства в село Тасоткель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

    Причем переселенцами на жаркаинскую окраину в этот раз стали горожане, хорошо знакомые с сельским укладом жизни - из Есиля, Аркалыка и даже Усть-Каменогорска.

    Чтобы Тасоткель был привлекательным для иногородних директор ТОО «Темирлан» Ерлан Алин подарил односельчанам новый досуговый центр. Здесь теперь сельчане разных возрастов могут проводить свободное время. А еще он затеял прокладку теплотрассы от новой котельной по двум центральным улицам к жилым домам с подключением к централи всех промышленных и социальных объектов села, включая конно-спортивную школу, цех по переработке молока на импортном оборудовании. Реконструируется и здание под общежитие для малосемейных, командировочных механизаторов. Брошенных, пустующих зданий в селе уже не осталось, с нуля построен новый двухквартирный дом для рабочих, специалистов.

    «Для новых жителей села приобретены квартиры, их отремонтировали наши строители, всесторонне подготовили к зиме. Кажется, все довольны. По крайней мере, нареканий от новоселов пока не поступало. Главы двух семей изъявили желание трудиться на ферме, трое — в культурной и общеобразовательной сферах. Нам разные специалисты нужны, всем найдется работа по профессии и по душе», - отметил Ерлан Алин.

    В числе переселенцев - учителя для местной школы, клубный работник с опытом работы, животноводы, полеводы. Для всех новоселов созданы условия для проживания. Доярка Ирина Гусиева, тоже переезжавшая в Тасоткель из Аркалыка, вспоминает о своем проживании в селе.

    «Когда мне рассказывали о том, как здесь о людях заботятся, я верила и не верила. Потом лично убедилась в этом. И хотя по личным обстоятельствам мне не довелось здесь долго жить и работать, я настаиваю - приезжайте и сами убедитесь. С теплом вспоминаю Тасоткель, старожилам и переселенцам искренне завидую», - поделилась Ирина Гусиева.

    Сегодня село готово принять желающих жить на постоянной основе. Жилье и работа обязательно будут предоставлены.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Занятость Регионы Казахстана Общество
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