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    • Передвижную выставку открыли ко Дню Абая в Алматы

    10 Августа 2022 16:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Борілі» в честь празднования Дня великого поэта организовал в Алматы передвижную выставку под названием «Абай мұрасы – халық қазынасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На выставке, которая открылась в музее Алматы, представлены ценные экспонаты, касающиеся жизни и творчества Абая Кунанбайулы, хранящиеся в фондах государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Борілі». Также посетители могут увидеть материалы об отце поэта Кунанбае Ускенбайулы, о поэтической школе Абая и о музее поэта, история которого насчитывает более 80 лет.

    Организаторы выставки заявили, что мудрость Абая – это мощная духовная опора, фундамент воспитания молодого поколения, которая не теряет своей актуальности и по сей день. Великий поэт воспевал ум, нравственность, справедливость и милосердие.

    Ранее поэты, писатели и жители мегаполиса возложили цветы к памятнику поэта на площади Абая перед Дворцом республики. Затем артисты театра традиционного искусства «Алатау» спустились в метро и исполнили произведения великого поэта под аккомпанемент музыкальных инструментов.

    10 августа в Казахстане отмечается День Абая – великого казахского поэта, мыслителя. День Абая стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Культура #Дата #День Абая
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