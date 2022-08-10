Передвижную выставку открыли ко Дню Абая в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Борілі» в честь празднования Дня великого поэта организовал в Алматы передвижную выставку под названием «Абай мұрасы – халық қазынасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке, которая открылась в музее Алматы, представлены ценные экспонаты, касающиеся жизни и творчества Абая Кунанбайулы, хранящиеся в фондах государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Борілі». Также посетители могут увидеть материалы об отце поэта Кунанбае Ускенбайулы, о поэтической школе Абая и о музее поэта, история которого насчитывает более 80 лет.

Организаторы выставки заявили, что мудрость Абая – это мощная духовная опора, фундамент воспитания молодого поколения, которая не теряет своей актуальности и по сей день. Великий поэт воспевал ум, нравственность, справедливость и милосердие.

Ранее поэты, писатели и жители мегаполиса возложили цветы к памятнику поэта на площади Абая перед Дворцом республики. Затем артисты театра традиционного искусства «Алатау» спустились в метро и исполнили произведения великого поэта под аккомпанемент музыкальных инструментов.

10 августа в Казахстане отмечается День Абая – великого казахского поэта, мыслителя. День Абая стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года.



