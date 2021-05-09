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    Передвижной праздничный концерт «Жеңіс жолдарымен - Дорогами Победы» проходит в Нур-Султане

    9 Мая 2021, 13:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице сегодня в честь празднования Дня победы проходит уникальный передвижной концерт «Жеңіс жолдарымен - Дорогами Победы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 11 часов утра движущийся автомобиль с расположенной на нём сценой с артистами и концертным оборудованием отправился в свой праздничный марш по крупным улицам и проспектам города. В пресс-службе управления культуры акимата Нур-Султана отметили, что главной особенностью концертной программы является не только передвигающаяся по ключевым улицам города сцена, но и живое исполнение музыкальных композиций победы от Сундета Байгожина, Сулеймена Ибрагимова, Рината Малцагова, Айнур Абдиевой, Даурена Оразбекова, дуэта Moon-Ai и многих других популярных исполнителей.

    Передвижной концерт совершит остановки на музее Министерства обороны, Ботаническом саду, EXPO, Президентском и Центральном парке, памятнике Т. Бегельдинову.

    Финальная точка концерта станет площадь перед акиматом города Нур-Султан, кроме того все заинтересовавшиеся смогут посмотреть прямую трансляцию концерта на YouTube-канале Управления культуры города Нур-Султан и в Instagram.

    Мероприятие нацелено на чествование подвигов ветеранов, воспитание патриотизма.

    В управлении культуры добавили, что проведение концерта соответствует всем санитарным нормам, соблюдается социальная дистанция.

    Праздничный концерт проходит при поддержке акимата города Нур-Султан.

    Напомним, Казахстан сегодня отмечает День Победы. В этом году исполняется 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. В Нур-Султане сегодня также проходят концерты под окнами квартир ветеранов ВОВ.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Культура Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Видео Общество
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