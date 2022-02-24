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    Передвижной медкомплекс объезжает отдаленные районы Мангистауской области

    24 Февраля 2022, 21:45

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауском районе передвижной медицинский комплекс объезжает села, чтобы оказать местному населению квалифицированную медпомощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Здесь работают педиатр, детский невролог, кардиолог. В составе группы также лор-врач, стоматолог, акушер-гинеколог и терапевт.

    Передвижной медицинский комплекс уже посетил села Шебир, Кызан, Акшымырау. В настоящее время медики оказывают помощь жителям Тущыкудыка.

    Отмечается, что в зависимости от потребностей населения будут взяты общий анализ крови, анализ мочи, биохимический анализ крови. Также по желанию медики могут снять электрокардиограмму (ЭКГ) и сделать ультразвуковое исследование (УЗИ).

    На сегодняшний день в населенном пункте Шебир уже обследовано 324 человека, включая 290 детей. А в селе Кызан за помощью к врачам обратились 233 человека, из них 209 детей.

    Отметим, что в прошлом году медицинская помощь была оказана 5114 жителям населенных пунктов района. Проведены диагностические обследования 297 человек, еще 4201 человек прошел лабораторное обследование.

    Напомним, с начала учебного года у 400 мангистауских школьников выявлен коронавирус.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Здравоохранение Мангистауская область
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