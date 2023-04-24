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    Передовые решения в области оборонного оборудования готовы предоставить Казахстану чешские компании

    24 Апреля 2023, 14:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Škoda Transportation заинтересована в предоставлении Казахстану продукции в таких сферах как горная добыча и металлургия. Об этом заявил Премьер-Министр Чехии Петр Фиалу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Транспортная компания Шкода заинтересована в предоставлении продукции в таких сферах как горная добыча и металлургия. Также здесь присутствуют такие компании как ERA и другие. Они предлагают передовые решения в области оборонного оборудования взамен на старые системы, а также системы по контролю воздушного трафика для военных целей и для гражданской авиации», - сказал Петр Фиалу, выступая на казахстанско-чешском бизнес-форуме в Астане.

    Он также заявил о готовности чешских компаний к сотрудничеству в сельском хозяйстве

    «Они могут предоставлять решения для переработки продовольствия», - добавил Петр Фиалу.

    Ранее сообщалось, что чешские компании инвестировали около $270 млн в экономику Казахстана.

    Škoda Transportation планирует реализовать крупные проекты в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Чехия
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