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    Передавать выделенные на грант средства студентам поручил Касым-Жомарт Токаев

    16 Ноября 2021, 17:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Средства государственного образовательного гранта должны поступить на счет студента. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующий вопрос заключается в том, что государство выделяет очень много грантов вузам для обучения молодежи. Сегодня стоимость обучения одного студента составляет около 4 млн тенге. Количество грантов увеличивается с каждым годом. Теперь стоит изменить способ финансирования. Средства должны быть переданы непосредственно обладателю гранта», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании Национального совета общественного доверия.

    «То есть студент должен сам оплатить обучение, - пояснил Глава государства. – Это значит, что средства поступят на специальный счет студента. Его нужно потратить только на оплату обучения. Такой подход повышает конкуренцию в сфере получения высшего и послевузовского образования. Также обеспечивает открытость государственного заказа. Это повысит качество образования, повысит ответственность студентов».

    Президент РК подчеркнул, что Правительству необходимо тщательно продумать пути реализации этого решения.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Образование Вузы Нацсовет
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