Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

    17 Октября 2022, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Строительство порядка 200 объектов придорожного сервиса требуется в Казахстане. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вдоль республиканской сети количество объектов придорожного сервиса должно составлять не менее 1900 объектов. На сегодняшний день вдоль республиканской сети расположено 1 701 объектов сервиса, 69% из которых находится в нормативном состоянии»,- сказал Каирбек Ускенбаев

    В текущем году, по словам министра, за счет привлечения частных инвестиций планируется строительство более 60 объектов (АЗС, санитарно-гигиенические узлы) и приведение в нормативное состояние порядка 70 существующих объектов, что позволит довести вышеуказанный показатель до 74%.

    «По итогам анализа и согласно нормативным требованиям для обеспечения всей республиканской сети требуется строительство около 200 объектов. При развитии объектов придорожного сервиса мы сталкиваемся с ограничениями по предоставлению земельных участков, так как они сейчас находятся в ведении местных исполнительных органов. Для решения этой проблемы мы предлагаем соответствующую поправку в Земельный кодекс в части передачи земель, расположенных вдоль республиканских дорог от местных исполнительных органов национальному оператору «КазАвтоЖол» и в дальнейшем на конкурсной основе осуществлять передачу потенциальным инвесторам для развития сервиса с последующим выкупом», - добавил Каирбек Ускенбаев.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Строительство Дороги МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Меньше всего ОСИ и ПТ по республике зарегистрировано в Алматы и Астане
    Как готовят кадры в строительной отрасли в Казахстане
    Для полетов беспилотников будут предусмотрены новые требования в РК
    Бензин и дизтопливо не доливала автозаправка в Алматы
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров