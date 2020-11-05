Передать управление вузами специальному ученому совету предлагают сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В реформах, проводимых в системе управления вузами, необходимо уделять особое внимание качеству научного потенциала. Об этом заявил сенатор Ахылбек Куришбаев, озвучивая запрос от группы депутатов в адрес Премьер-Министра РК Аскара Мамина, передает коррепондент МИА «Казинформ».

В депутатском запросе отмечено, что в реформах, проводимых в системе управления вузами, необходимо уделять особое внимание качеству научного потенциала, образовательных программ и инфраструктуры. Ссылаясь на опыт зарубежных университетов, сенаторы подчеркивают, что отечественные вузы не в состоянии дать студентам современное образование в области фундаментальных наук на должном уровне. Депутаты считают, что в стране нет необходимых основ для практического применения теоретических знаний. Многие вузы Европы работают как исследовательские институты. Сенаторы убеждены, что внедрение этой системы в Казахстане повысит интерес к науке и подготовит качественных специалистов.

«Мы не смогли модернизировать систему обучения, это один из наших основных недостатков. Серьёзным препятствием для развития нашей экономики считается нехватка высококвалифицированных специалистов», - сказал сенатор Ахылбек Куришбаев.

Сенаторы также подчеркивают, что систему управления в университетах в целом надо менять. В частности, они предлагают создать состав специального учёного совета, функции которого должны определяться законом. Этот совет и будет в дальнейшем избирать ректоров казахстанских вузов.

Было отмечено, что, по данным Министерства образования и науки, в 2019 году от 40% до 74% выпускников вузов, получивших государственный грант, смогли трудоустроиться. Однако Ахылбек Куришбаев сомневается и утверждает, что в этой информации не указывается тот факт, работают ли они по специальности или же нет. В связи с этим, если ситуация не изменится, то государство ежегодно будет тратить неэффективно и впустую как минимум 10 миллиардов тенге.

В заключении депутат добавил, что для решения данной проблемы недостаточно закрывать частные вузы, а пора уже координально регулировать университетскую систему страны в целом.