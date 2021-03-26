Передать часть функций ветеринарного контроля в частный сектор рекомендует Антикоррупционная служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба рекомендует передать часть функций ветеринарного контроля в частный сектор. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров в прямом эфире на площадке Агентства в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, если обратиться к международному опыту, то в ряде развитых стран функции ветеринарного контроля переданы частично частному сектору, при контроле саморегулируемых организаций. В результате, ветеринарные врачи легально получают достойную оплату за свой труд и качественно выполняют свою работу. Считаем, что Министерству сельского хозяйства необходимо повторно изучить данный вопрос, так как принятие указанных мер значительно сократит коррупционные риски в данной сфере, и повысит качество поставляемых на рынки страны сельхозпродуктов», – сказал Д.Бигайдаров.

Следователь привел в пример ряд приговоров, вынесенных судами по коррупционным делам на прошлой неделе, с 15 по 19 марта.

15.03.2021 года приговором суда №2 города Усть-Каменогорска осуждены: исполняющий обязанности руководителя ГУ «ВКО Территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК» Куреншинов Б.С. (по ст.366 ч.2 УК РК) к штрафу в размере тридцатикратной суммы взятки, равной 6 980 880 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе; Табысбаев Е.К. (по ст. 367 ч.2 УК РК) к штрафу в размере пятнадцатикратной суммы взятки, равной 3 490 440 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе; специалист РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд КВКиН МСХ РК» Макулбеков Е.К. (по ст. 368 ч.1 УК РК) к штрафу в размере пятикратной суммы взятки, равной 1 163 480 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. При этом, Куреншинов подозревался в получении взятки в размере 232 696 тенге через посредника Макулбекова, за трудоустройство Табысбаева Е.К. на должность главного специалиста территориальной инспекции г.Курчатова.

В целом, по словам Д.Бигайдарова, в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля отмечается рост коррупционных правонарушений.