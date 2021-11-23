Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Передачу транзита власти нужно воспринять как гарант политического процесса – Индира Рыстина

    23 Ноября 2021, 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Передачу транзита власти нужно воспринять как гарант политического процесса. Такое мнение выразила руководитель отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Индира Рыстина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первый Президент Республики Казахстан является ядром государственности. Нурсултан Абишевич стал гарантом стабильности для народа. Он реализовал социальные трансформации, политические реформы и процессы. Со дня обретения Независимости Елбасы внес непосильный вклад в развитие государства, что несомненно останется в истории страны. Общество понимает, какие важные меры реализованы Первым Президентом, а подрастающее поколение будет знать, как мы обрели Независимость, поэтому, безусловно, имя Первого Президента Независимого Казахстана останется в истории», - отметила эксперт.

    По словам спикера, за весь период президентства Елбасы мы смогли сформировать государство с упорной политикой, а в мировом сообществе нас признали равноправным партнером.

    «Это является результатом многолетней работы Лидера Нации Нурсултана Назарбаева. Также одно из проявлений трансформации – процесс передачи полномочий Председателя партии «Nur Otan». Это ярко отражает продолжение транзита власти в стране. Наряду с этим Елбасы в своей речи неоднократно отмечал, что в приоритете страны - продолжение политики последовательности. То есть, нужно сохранить государственность, а реализуемые реформы должны найти продолжение. Поэтому передачу транзита нужно воспринять как гарант политического процесса», - добавила Индира Рыстина.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Нур Отан Первый Президент - Елбасы Политика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области