Передача техэксплуатации газопроводов на аутсорсинг привела к подорожанию услуг в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Передача техэксплуатации газопроводов на аутсорсинг привела к увеличению стоимости услуг на 42,7%. Об этом заявил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На рынке транспортировки товарного газа присутствуют субъекты естественной монополии, оказывающие услуги по магистральным газопроводам - АО «Интергаз Центральная Азия», ТОО «Азиатский газопровод» и ТОО «Газопровод Бейнеу Шымкент» и распределительным сетям - АО «КазТрансГаз Аймак». Здесь 35% затрат субъектов естественных монополий (АО «КазТрансГаз Аймак», ТОО «Газопровод Бейнеу-Бозой-Шымкент») выведены из-под государственного тарифного регулирования путем передачи технической эксплуатации газопроводов на аутсорсинг. В результате, с 2019 по 2021 годы стоимость данных работ увеличилась на 42,7%», - сказал Рустам Ахметов.

Было также отмечено, что на рынке розничной реализации товарного газа начался процесс демонополизации рынка. Так, доля частных операторов в 6 регионах республики достигает 15-20%. Сам розничный оператор АО «КазТрансГаз Аймак» уже передал на аутсорсинг сторонним организациям порядка 70% объема работ.

«Однако конкурентный доступ к закупаемым АО «КазТрансГаз Аймак» услугам сторонних организаций отсутствует. Так, за последние 5 лет, услуги биллинга, транспорта и прочие услуги АО «КазТрансГаз Аймак», переданные на аутсорсинг сторонним организациям, сопровождаются одними и теми же поставщиками. К примеру, услуги биллинга оказываются 10 поставщиками, у которых один и тот же учредитель.Таким образом, факты передачи на аутсорсинг не менее 70% работ розничного оператора, присутствие на рынке других розничных операторов сигнализируют о готовности рынка к демонополизации и передачи активов Национального оператора частным компаниям», - добавил Рустам Ахметов.

При этом, по словам представителя АЗРК, ранее предоставление преимущественного права на покупку товарного газа АО «КазТрансГаз» обосновывалось необходимостью масштабной газификации регионов страны. В то же время, основными источниками финансирования строительства основного магистрального газопровода «Сарыарка» и распределительных сетей АО «КазТрансГаз Аймак» явились не доходы компании от реализации товарного газа на внешних рынках (то есть от использования преимущественного права), а заемные, бюджетные средства и тарифные доходы от оказания услуг населению.

«Ограничивая доступ на розничный рынок независимых снабженческих организаций, где более 90% газа получает АО «КазТрансГаз Аймак», Национальный оператор ограничивает доступ к своим закупкам и на конкурентный рынок строительно-монтажных работ.К примеру, в 2021 году единым лотом АО «КазТрансГаз Аймак» закуплены работы по газификации регионов страны. Большим единым лотом, включающим все работы «под ключ» в разных регионах страны, закуплены услуги на сумму более 6 млрд. тенге. Победителем определен консорциум. Такие действия по укрупнению лота приводят к ограничению доступа к этим закупкам для МСБ. За последние 3 года наиболее крупные закупки на сумму 770 млрд. тенге закупались лотами свыше 450 млн. тенге из одного источника либо без конкурса», - резюмировал Рустам Ахметов.