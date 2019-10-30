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    Передача сим-карты – преступление или нет

    30 Октября 2019, 13:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председателю Комитета телекоммуникаций Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Виталию Ярошенко задали вопрос о том, причисляется ли к преступлению передача своей сим-карты другому человеку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Является это преступлением или нет – на этот вопрос должно ответить Министерство внутренних дел РК. Если при помощи номера совершилось противоправное действие, оно подпадает под уголовную либо административную ответственность», - сказал Виталий Ярошенко на пресс-конференции в СЦК.

    Вместе с тем, по его словам, само использование номера другим лицом законодательству не противоречит.

    «Вы можете оформить номер на себя и отдать его ребенку или супруге. Но если с использованием этого номера совершилось какое-то противоправное деяние, это уже находится в компетенции правоохранительных органов», - отметил спикер.

    В. Ярошенко также еще раз подчеркнул, что сервис Imei создан для удобства казахстанцев.

    «Если бы не было этого сервиса, как бы вы узнали о закрепленных за вами номерах, которые вы не регистрировали? Вам бы пришлось проехать в офис всех операторов, показать удостоверение личности, и оператор вам предоставит список номеров, зарегистрированных по этому ИИН. Чтобы не гонять жителей, мы как раз и сделали этот сервис», - добавил он.

    Напомним, в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК объявили о возможности проверить зарегистрированных на человека телефонных номеров. Согласно информации, в специальный сервис необходимо ввести ИИН гражданина РК и система покажет количество зарегистрированных абонентских номеров, а также операторов, которые их обслуживают.

    Несколько дней назад оператор Kcell проводил тестовые работы с базой данных IMEI-кодов. В результате владельцы неправильно зарегистрированных номеров столкнулись с отключениями номеров.

    Сегодня В. Ярошенко рассказал, что более 40 млн сим-карт куплено по всей стране при 18-миллионном населении Казахстана.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Связь, ТВ, IT
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