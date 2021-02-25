Передача пенсионных в доверительное управление: есть ли лимиты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора департамента рынка ценных бумаг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Гульчехра Талкамбаева рассказала о лимитах, предусмотренных при передаче пенсионных накоплений в доверительное управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях диверсификации инвестиционных портфелей агентством предусмотрены лимиты диверсификации – всего их три. Ключевой из них – это лимит инвестирования в один выпуск финансовых инструментов, для облигаций он составит 50% от выпуска, для акций он составит 10% от выпуска. Кроме того, предусмотрен лимит ценных бумаг, выпущенных одним лицом или его аффилированными лицами – не более 10% от пенсионных активов», - сказала Гульчехра Талкамбаева на брифинге в СЦК.

Также, по ее словам, для формирования сбалансированного инвестиционного портфеля по видам валют предусмотрен валютный лимит, который составляет не более 50% от пенсионных активов, находящихся под управлением того или иного управляющего инвестпортфелем.

«Кроме того, предусматривается запрет на приобретение акций или долговых финансовых инструментов, конвертируемых в акции, выпущенных аффилированными лицами управляющих компаний и на совершение за счет активов сделок с аффилированными лицами», - заключила спикер.