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    Передача останков казахстанского воина состоялась в Санкт-Петербурге

    8 Мая 2022, 17:17

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - На территории Патриотического объединения «Ленрезерв» 7 мая состоялась торжественная церемония передачи останков красноармейца П.А.Фоменко, уроженца Костанайской области (Казахской ССР), воевавшего на Ленинградском фронте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт посольства РК в РФ.

    В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга А.Беглов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.Бельский, генеральный консул Республики Казахстан Санкт-Петербурге Б.Досманбетов, руководитель поискового отряда «Ленрезерв» Д.Ромашко, представители казахской диаспоры.

    Останки красноармейца обнаружил поисковый отряд патриотического объединения «Ленрезерв» на Невском пятачке. Их нашли в траншее в 100 метрах от штабного блиндажа 330-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии Невской оперативной группы.

    В ближайшее время останки погибшего будут переданы его родственникам.

    Ранее сообщалось о возложении цветов к памятнику Героя Советского Союза Алии Молдагуловой в Санкт-Петербурге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Россия
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