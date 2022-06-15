Перед законом все равны - спикер Мажилиса о незаконно выведенных средствах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возврат незаконно выведенных из страны денег - непростая работа. Об этом сообщил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерлан Кошанов напомнил, что создана комиссия по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств.

«Комиссия один раз в две недели отчитывается перед Президентом. Поэтому стоит дождаться результатов работы этой комиссии. Возврат денег, незаконно выведенных за рубеж - непростая работа. Потому что нужно доказать, что средства были действительно выведены незаконным путем», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

При этом он обратил внимание, что за такие противоправные действия любой человек несет ответственность перед законом.

«Перед законом все равны. Если выявляется факт незаконно выведенных средств, то любой человек несет ответственность перед законом. При этом средства возвращаются в страну. Но при решении этих мер есть свои пути. Поэтому ответственность за незаконно выведенные средства будут нести должностные лица и другие люди», - подчеркнул спикер Мажилиса.

Ранее сообщалось, что Глава государства провел заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Ее деятельность будет направлена на возврат в страну незаконно выведенных финансовых средств.