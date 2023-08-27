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    13:12, 27 Август 2023 | GMT +6

    Перед вступлением в брак казахстанцев будут учить создавать семью

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) разработало Концепцию повышения осведомленности вступающих в брак пар по вопросам сохранения положительных семейных традиций, планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья мужчин и женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данная Концепция имеет значение документа, который расширяет потенциал государства в сфере обеспечения прав и защиты интересов граждан, путем предоставления необходимой информации по широкому спектру вопросов жизнедеятельности семьи, включая проблематику гендерного равенства, репродуктивного здоровья и осознанного родительства, на этапе, предшествующем официальной регистрации брака», - сообщили в МИОР, отвечая на запрос корреспондента агентства МИА «Казинформ».

    В ведомстве пояснили, что развитие механизмов повышения осведомленности планируется путем проведения тренингов.

    До конца текущего года будет запущен пилотный проект в отдельных регионах с высоким уровнем разводов по добрачному добровольному обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака, по вопросам планирования семьи и семейной психологии, репродуктивного здоровья, планирования семейного бюджета и другим важным вопросам. Обучение будет проводиться бесплатно.

    Длительность каждого тренинга составляет шесть часов, в ходе которых участники получают возможность освоить самостоятельно следующие тематические блоки:

    - партнерство и ответственность;

    - планирование семьи и репродуктивное здоровье;

    - правовая грамотность;

    - нулевая терпимость к бытовому насилию;

    - финансовая грамотность;

    - эмоциональный интеллект и навыки коммуникации внутри и за пределами семьи.

    «Пары, принявшие решение о прохождении добрачного тренинга, могут освоить все модули в один день или пройти обучение в течение нескольких дней, регистрируясь на прохождение конкретных тематических модулей. Тренинги будут проводиться как в офлайн, так и в онлайн-режиме. В долгосрочной перспективе углубление цифровизации позволит обеспечить полный переход на онлайн-режим. Высокое качество предоставляемой во время тренинга информации будет обеспечено гибридным форматом обучения, предполагающим использование видеолекций специалистов и работу квалифицированных тренеров», - поясняют в МИОР.

    В министерстве также добавили, что после внедрения и оценки эффективности обучения, будет рассмотрен вопрос об увеличении количества регионов.

    Совместно с ЮНФПА разрабатывается памятка «Счастливая семья» для будущих супругов. В памятке будут изложены рекомендации, позволяющие снизить риски, характерные для современного института семьи. К числу таких рисков относятся бытовое насилие, репродуктивная дисфункция и бесплодие, отсутствие родительской ответственности и партнерского равенства.

    После разработки данная памятка может быть размещена на портале Электронного правительства. Кроме того, будет рассмотрена опция по обязательному ознакомлению с памяткой гражданами, подающими заявление на регистрацию брака.


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