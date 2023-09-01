Перед референдумом людям нужно объяснить, что такое АЭС – депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прежде, чем выносить вопрос о строительстве АЭС в Казахстане на референдум, нужно провести глубокую разъяснительную работу. Таким мнением поделился депутат Мажилиса Парламента РК Айдарбек Ходжаназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах совместного заседания палат Парламента РК мажилисмен ответил на вопрос, нужен ли в бюллетенях второй пункт с вариантами стран, которые будут строить АЭС в стране.

Айдарбек Ходжаназаров поддержал включение второго вопроса в бюллетени. По его мнению, выбор страны при этом не должен вызывать конфликта среди населения. Кроме того, предлагаемая страна должна иметь соответствующие технологии.

«Но также я считаю, чтобы ответить на этот вопрос, вы должны быть специалистом. Это не должен быть эмоциональным вопросом, его должны рассмотреть эксперты. Например, я вам предложу выбрать Южную Корею, Францию и Японию. Какую страну вы выберете? Есть политический вопрос, Россия или не Россия. А если выбирать между Южной Кореей, Францией и Японией, мы начинаем плыть. Потому что мы - не профессионалы. Должна быть разъяснительная программа до референдума для того, чтобы люди понимали, что они выбирают. «Я за АЭС» или «Я против АЭС» -я думаю, что это очень поверхностный вопрос. Здесь должна быть очень глубокая разъяснительная программа», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Разъяснительную работу, по словам депутата, могут провести совместно министерства энергетики и экологии и природных ресурсов.

Сам же он выбрал бы Францию, как партнера по строительству АЭС в Казахстане.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев предложил вынести вопрос строительства станции на общенациональный референдум.