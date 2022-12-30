Перед Новым годом дорожные службы переведены на усиленный режим работы

В связи с повышением интенсивности на республиканских трассах перед праздниками, дорожные службы готовятся работать в усиленном режиме.

Мерам по обеспечению безопасности на дорогах перед Новым годом уделяется особое внимание. Это и очистка дорог от снега и снежного наката, и подсыпка противогололедного материала, и патрулирование. Эти и многие другие работы осуществляются сейчас в круглосуточном режиме. На работниках дорожной службы лежит ответственность за обеспечение безопасности автомобилистов и бесперебойности движения.

Механизатор с 15-летним стажем Акылбек Шашкенов целых 6 раз встречал Новый год за рулем зимней спецтехники. Хоть сам он и не смог встретить праздник с семьей, но то, что благодаря его труду тысячи казахстанцев безопасно доехали к своим близким, греет ему душу. Близкие относятся с пониманием к отсутствию Акылбека за праздничным столом, ведь у стихии нет выходных и праздников.

«Например, в 2020 году вообще проезжей части не было. У нас, как говорится, техника тяжелая: очищали, как могли. Много людей в тот год свои машины просто оставили в снегу, потом только буксировка могла помочь. Некоторых по-настоящему спасть пришлось. Столько снега было, что даже МЧС проехать не могло», – рассказывает Акылбек.

Автодороги республиканского значения были переведены на зимние условия содержания еще в октябре. С тех пор по разным причинам, в основном из-за метели, ограничения движения на различных участках трасс вводились более 180 раз.

Уже сейчас в нескольких регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

В новогодние праздники трассы республиканского значения будут чистить 370 единиц спецтехники. Для обработки дорог готова более 3500 м3 песко-соляной смеси.

Стоит напомнить, что при возникновении внештатных ситуации на дорогах вы всегда можете позвонить в единый колл-центр АО НК «КазАвтоЖол» по короткому номеру 1403.



