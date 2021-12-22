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    Перед нами стоит задача по развитию «зеленой» энергетики - Аскар Мамин

    22 Декабря 2021, 11:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент выработка электроэнергии от 134 объектов возобновляемых источников энергии в Казахстане составляет 3,3%, поэтому следует увеличивать ее долю в общем объеме генерации до 15% в 2030 году. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Развитие нефтегазохимии является одним из важных направлений модернизации экономики. По итогам 2021 года объем производства нефтегазохимической продукции составит 190 тысяч тонн. В настоящее время в отрасли реализуются крупные проекты по производству полипропилена, полиэтилена и бутадиена на общую сумму свыше 11 млрд долларов.

    Данные проекты имеют большое значение для развития отрасли, поэтому необходимо их качественно реализовать, выйти на плановую мощность и обеспечить предприятия рынками сбыта», - сказал на заседании Правительства Премьер-Министр РК.

    Как отметил Аскар Мамин, на сегодняшний день основное энергопроизводство страны осуществляется за счет угольной генерации.

    «При этом, учитывая современные тенденции по достижению углеродной нейтральности, перед нами стоит задача по развитию «зеленой» энергетики. На данный момент выработка электроэнергии от 134 объектов возобновляемых источников энергии составляет 3,3%, поэтому следует увеличивать ее долю в общем объеме генерации до 15% в 2030 году. Для активизации этого процесса необходимо проработать законодательные изменения в части возможности строительства объектов ВИЭ для собственных производственных нужд», - сказал Премьер-Министр РК.

    Ранее сообщалось, что по итогам текущего года объем добычи нефти в Казахстане составит 85,7 млн тонн.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Премьер-министр РК Энергетика Аскар Мамин
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