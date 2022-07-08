8 Июля 2022 16:10

Перечни профосмотров расширили для сельчан и детей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения РК утвержден приказ по расширению услуг профилактического осмотра населения страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Новшества касаются расширения видов исследований и целевых групп в целях улучшения доступности медицинских услуг сельскому населению страны. Это позволит поэтапно выровнять имеющийся дисбаланс в части доступности медицинских услуг между городским и сельским населением, обеспечить больший охват медпомощью незастрахованного населения, в целом, повысит культуру приверженности профилактике заболеваний среди сельского населения. Так, для проведения профилактических осмотров жителей села предусмотрено увеличение охвата населения за счет определения новой целевой группы - с 18 до 29 лет. Следует отметить, что ранее молодежь не была охвачена скрининговыми исследованиями, которые начинались от 30 лет до 70 лет. Исследования людей молодого возраста позволят на ранних стадиях выявлять заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронических заболеваний желудка и почек, онкологических заболеваний (предстательной железы)», - сообщили в Минздраве.

По информации ведомства, для проведения профилактических осмотров в сельской местности определены 4 целевые группы: «Жастар» от 18 до 29 лет, «Енбек – 1» от 30 до 44 лет, «Енбек – 2» от 45 до 65 лет и «Зейнеткер» 66 лет и старше.

Сельским жителям расширены услуги на раннее выявление заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, туберкулеза в старшей возрастной группе и рака предстательной железы.

«С целью совершенствования организации профилактических осмотров детей от 0 до 18 лет в текущем году планируется расширение пакетов профилактических осмотров с включением дополнительных методов лабораторных исследований с акцентом на детях в возрасте 1 года, 3-х, 6-ти и 14-ти лет. В указанных возрастных категориях дополнительно включены общеклинические лабораторные анализы. Наряду с этим, на базе молодежных центров здоровья проводится профилактическая работа среди подростков и молодежи, включая профилактику болезней, передающихся половым путем, поведенческих факторов риска, ранней беременности, суицидов, лудомании и других нарушений психического и репродуктивного здоровья», - пояснили в Минздраве.