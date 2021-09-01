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    Перечислять на счет в «Отбасы банк» часть пенсионных хотят разрешить в Казахстане

    1 Сентября 2021, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше пороговой достаточности на счет в «Отбасы банк», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я уже отметил положительный эффект инициативы по досрочному использованию пенсионных накоплений. Она также подтолкнула людей требовать у работодателей оплаты, что называется в «белую». Для поддержания данной тенденции считаю необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в «Отбасы банк» для последующей покупки жилья. Это также позволить стимулировать привычку накапливать средства и грамотно ими распоряжаться», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Банки Жилье Экономика ЕНПФ Послание Президента-2021
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