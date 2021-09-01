Перечислять на счет в «Отбасы банк» часть пенсионных хотят разрешить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше пороговой достаточности на счет в «Отбасы банк», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я уже отметил положительный эффект инициативы по досрочному использованию пенсионных накоплений. Она также подтолкнула людей требовать у работодателей оплаты, что называется в «белую». Для поддержания данной тенденции считаю необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в «Отбасы банк» для последующей покупки жилья. Это также позволить стимулировать привычку накапливать средства и грамотно ими распоряжаться», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.



