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    Перечень специальностей по заочной форме обучения сократили в РК

    17 Октября 2022, 13:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство просвещения Республики Казахстан существенно сократило список специальностей и квалификаций для заочного обучения в колледжах страны. Теперь студенты могут обучаться только по 23 специальностям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Для сравнения - более двух лет назад заочно можно было получить образование по 595 квалификациям. Однако такая форма обучения не дает студентам качественных навыков. Как результат, выпускники колледжа после окончания сталкиваются с недостатком практических знаний и не могут найти работу. В связи с этим Министерством проведена поэтапная работа по сокращению специальностей по заочной форме обучения.

    В этот раз заочное обучение исключено таким специальностям как «Эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронного транспортного оборудования (по видам транспорта)» по квалификации «Техник-электроник», «Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение)» по квалификации «Техник-технолог», «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» по квалификации «Техник-строитель», «Эксплуатация очистных сооружений систем водоснабжения и водоотведения» по квалификации «Техник-технолог очистных сооружений» и другим.

    «Сегодня в казахстанских колледжах при подготовке кадров активно развивается форма дуального обучения. То есть, колледжи тесно сотрудничают с крупными предприятиями и бизнесом при подготовке кадров. Ведь именно рынок труда определяет, какие специалисты им нужны. Поэтому мы отходим от заочной формы, и причиной такого решения стало недостаточное качество знаний и навыков, которые получают выпускники после окончания. Мы это делаем поэтапно, и в дальнейшем работа будет продолжена. Отмечу, что при дуальном обучении предусматривается не менее 60% производственного обучения и профессиональной практики, тем самым более половины учебного времени, обучающиеся находятся на производстве. Такой подход повысит качество знаний и навыков будущих выпускников, что в свою очередь обеспечит их дальнейшее трудоустройство «, - отметил исполняющий обязанности директора департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения Республики Казахстан Ернат Жунусов.
    Образование Минпросвещения РК
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