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    Перечень рекомендованных к производству лекарств сформировали в ЕАЭС

    21 Декабря 2022, 22:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила рекомендацию о перечне лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения, производство которых рекомендуется обеспечить в Евразийском экономическом союзе до 2024 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    «Учитывая нынешние жесткие экономические реалии, мы рассчитываем, что данный перечень станет отправной точкой обеспечения лекарственной безопасности Союза», – подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

    Документ разработан промышленным блоком ЕЭК совместно с уполномоченными ведомствами стран Союза в целях реализации соответствующего плана мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств ЕАЭС стратегически важными лекарствами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, утвержденного главами правительств государств-членов в ноябре прошлого года.

    Помимо формирования перечня, план включает в себя проработку вопроса организации совместного производства вакцин, подготовку предложений о финансировании кооперационных проектов в сфере производства лекарств и фармацевтических субстанций, проработку применения мер таможенно-тарифного регулирования и ряд других мероприятий.
    Здравоохранение ЕАЭС
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