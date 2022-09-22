Перечень профессий для повышения востребованности кадров сформируют в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты РК планирует сформировать перечень профессий, который даст возможность официально подтверждать дополнительные навыки и квалификации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект закона даст импульс к развитию центров признания квалификаций и будет стимулировать работников совершенствовать компетенции на протяжении всей жизни. Также законопроектом предусматривается формирование перечня профессий, по которым будет вестись признание профессиональных квалификаций», - сказал вице-министр Олжас Ордабаев во время презентации законопроектов «О профессиональных квалификациях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций» в Мажилисе.

По его словам, ведение данного реестра планируется осуществлять на цифровой платформе Национальной системы квалификаций Минтруда и соцзащиты населения РК, а предложения для включения в реестр будут вносить госорганы и отраслевые советы.

«По регулируемым профессиям, таким как врачи, финансовые аудиторы и другие, возможность осуществлять профессиональную деятельность без сертификата будет ограничена. По иным профессиям выпускники и работники могут добровольно подтвердить свою квалификацию для большей востребованности со стороны работодателей», – подчеркнул вице-министр.

Проект закона предусматривает меры по стимулированию работников и работодателей для вхождения в систему признания профквалификаций, таких как внедрение различных гарантий и льгот для работников или ваучерно-модульной системы признания квалификаций.

«Принятие законопроектов позволит стимулировать граждан к повышению уровня квалификаций и развитию навыков и компетенций. Работодатели смогут увидеть реальную независимую оценку профпригодности работников, повысить производительность труда в своей организации и получить квалифицированных специалистов, а работники и соискатели смогут быстрее найти соответствующие своим навыкам должности и увеличить свой заработок», – заключил Олжас Ордабаев.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут получить аналог диплома за самостоятельно освоенные знания. По профессиональным квалификациям хотят создать в Казахстане национальный орган.



