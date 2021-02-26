Перечень приоритетных товаров средних и верхних переделов создали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для стимулирования промышленности создан Перечень приоритетных товаров средних и верхних переделов. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на Правительственном часе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр напомнил, что, принимая во внимание необходимость комплексного, системного подхода для дальнейшего развития индустриализации, Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» поручил разработать проект закона «О промышленной политике».

«В рамках проекта Закона будет осуществлен переход от поддержки отраслей промышленности к стимулированию эффективных предприятий обрабатывающей промышленности с акцентом на насыщение внутреннего рынка качественной продукцией и выход на экспорт. В целях стимулирования отечественных производителей к переходу на новые, более сложные переделы производимой продукции вводится Перечень приоритетных товаров средних и верхних переделов. На сегодня данный перечень товаров сформирован и состоит из более 4 тысяч позиций, которые формируют все отрасли обрабатывающей промышленности, за исключением товаров, относящихся к сегменту сырьевых, около сырьевых позиций. Все операторы при оказании мер государственного стимулирования предприятиям обрабатывающей промышленности, будут руководствоваться данным перечнем», – сказал Б.Атамкулов.

По его словам, законопроектом также предусмотрено: внедрение встречных обязательств при осуществлении мер государственного стимулирования, в том числе ответственность за некачественное ли несвоевременное исполнение обязательств – возврат средств, компенсация, штрафы, пени. Также предусмотрена реализация сбалансированного принципа оказания мер стимулирования, возможность получения комбинированного пакета мер стимулирования посредством заключения соглашения о повышении конкурентоспособности. Это позволит бизнесу долгосрочно планировать производственную деятельность. Будут внедрены новые и осуществлен реинжиниринг действующих инструментов стимулирования.

Основной новеллой проекта закона в рамках данного раздела является придание гибкости и оперативности промышленной политике. В целях обеспечения стабильности и устойчивости развития промышленно-инновационной составляющей национальной экономики проектом закона Правительство наделяется компетенцией по введению новых мер государственного стимулирования промышленности, а также порядок их применения.

Такие меры будут приниматься на основании рекомендаций Межведомственной по промышленной политике.