Перечень налоговых льгот при оказании или получении благотворительной помощи расширили в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Некоммерческая организация, созданная в форме фонда, освобождается от НДС при передаче товаров, работ, услуг на безвозмездной основе в рамках благотворительной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

Законом Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года 165-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс по исчислению налогов при оказании или получении благотворительной помощи.

В соответствии с новой редакцией статьи 1 Налогового кодекса передача на безвозмездной основе имущества физическому лицу, пострадавшему при чрезвычайной ситуации для целей налогообложения признается благотворительной помощью.

Юридическое лицо со 100% участием государства в уставном капитале не признает доходом по КПН стоимость имущества, стоимость капитального ремонта и реконструкцию объектов государственной собственности, полученных безвозмездно от некоммерческой организации, созданной в форме фонда.

Некоммерческая организация, созданная в форме фонда, освобождается от НДС при передаче товаров, работ, услуг на безвозмездной основе в рамках благотворительной помощи.

Ранее сообщалось, что теперь в Казахстане акты выполненных работ, оказанных услуг, которые выписаны в информационной системе «ЭСФ», признаются учетной документацией для налогового учета.

Также, согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс, крупный бизнес при уплате налогов сможет учитывать ущерб от январских событий в РК.



