Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 464.34 eur/kzt 504.64

    rub/kzt 6.76 cny/kzt 68.78
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Перечень налоговых льгот при оказании или получении благотворительной помощи расширили в РК

    19 Января 2023, 19:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Некоммерческая организация, созданная в форме фонда, освобождается от НДС при передаче товаров, работ, услуг на безвозмездной основе в рамках благотворительной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

    Законом Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года 165-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс по исчислению налогов при оказании или получении благотворительной помощи.

    В соответствии с новой редакцией статьи 1 Налогового кодекса передача на безвозмездной основе имущества физическому лицу, пострадавшему при чрезвычайной ситуации для целей налогообложения признается благотворительной помощью.

    Юридическое лицо со 100% участием государства в уставном капитале не признает доходом по КПН стоимость имущества, стоимость капитального ремонта и реконструкцию объектов государственной собственности, полученных безвозмездно от некоммерческой организации, созданной в форме фонда.

    Некоммерческая организация, созданная в форме фонда, освобождается от НДС при передаче товаров, работ, услуг на безвозмездной основе в рамках благотворительной помощи.

    Ранее сообщалось, что теперь в Казахстане акты выполненных работ, оказанных услуг, которые выписаны в информационной системе «ЭСФ», признаются учетной документацией для налогового учета.

    Также, согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс, крупный бизнес при уплате налогов сможет учитывать ущерб от январских событий в РК.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Благотворительность Налоги Юриспруденция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Электронный акт выполненных работ и оказанных услуг признали учетной документацией в РК
    Крупный бизнес при уплате налогов сможет учитывать ущерб от январских событий в РК
    Ежегодно планируется реализация не менее 50 волонтерских проектов – Алтай Кульгинов
    В Казахстане расширен перечень налоговых льгот по индивидуальному подоходному налогу
    Популярное
    1 Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района
    2 Алихан Смаилов стал председателем Совета директоров АО «Самрук-Қазына»
    3 Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области
    4 Жандарбек Туребеков назначен руководителем аппарата акима Экибастуза
    5 Строителей в Таразе наказывают за самоуправство
    Новости партнеров