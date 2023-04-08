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Перечень категорий получателей жилищных выплат могут расширить в РК

Азамат Сыздыкбаев
8 Апреля 2023, 15:00
Перечень категорий получателей жилищных выплат могут расширить в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассмотрят вопрос по расширению перечня категорий получателей жилищных выплат. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с действующим законодательством получателями жилищных выплат являются сотрудники специальных государственных органов, органов внутренних дел (отдельные категории сотрудников, согласно перечню), оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции и военнослужащие, а также члены их семей», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Премьер также сообщил, что в настоящее время во исполнение поручения Главы государства пересматриваются подходы и механизмы осуществления жилищных выплат.

«Под руководством заместителя Премьер-Министра Жамаубаева Е.К. создана соответствующая рабочая группа, в рамках которой выработан ряд предложений по совершенствованию жилищного законодательства, оптимизации бюджетных расходов на эти цели, а также исключению фактов нецелевого использования выделенных средств. По результатам реализации выработанных подходов будут рассмотрены вопросы расширения перечня категории получателей жилищных выплат, в том числе для сотрудников органов гражданской защиты», - добавил глава Кабмина.


Правительство РК   Жилье   Алихан Смаилов  
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