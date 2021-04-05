Перечень изданий для научных публикаций расширят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены расширить перечень изданий для научных публикаций. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагабетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После ужесточения требований к публикациям отечественные научные журналы начали качественную «перезагрузку» своего контента и его технического сопровождения», - написал в Facebook Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что несмотря на то, что решение было принято еще в апреле прошлого года, новые требования к журналам вступили в силу с 1 января 2021 года.

«Это было сделано намеренно, с тем, чтобы издательства успели адаптировать свои журналы к новым качественным требованиям. В новый перечень изданий КОКСОН (Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки) уже вошел 31 журнал, и мы планируем его дальнейшее расширение», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Ранее глава МОН РК рассказал об изменениях в работе диссертационных советов.

Было отмечено, что нормативные поправки предусматривают следующее: формирование составов диссертационных советов теперь будет проводиться с учетом международного опыта. Половина из его членов будет назначаться временно в зависимости от темы рассматриваемого исследования конкретного докторанта. По итогам защиты диссертационный совет сможет принять один из четырех вариантов решения: (1) присудить степень PhD, (2) не присудить степень PhD, (3) отправить диссертацию на повторную защиту или (4) на доработку (до этого было только два варианта решения). При этом в голосовании будут принимать участие и официальные рецензенты.



