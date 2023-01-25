Перечень фармакологических средств для спортсменов обновят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О запланированной модернизации спортивной медицины рассказал министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дальнейшие победы невозможны без модернизации спортивной медицины и внедрения инновационных технологий, наряду с обеспечением современным спортивным инвентарем и экипировкой, учебно-тренировочными сборами и соревнованиями», - сказал Асхат Оралов на расширенном заседании коллегии Минкультуры.

По его словам, планируется принятие мер по созданию комплексных научных групп, комплектованию национальных сборных команд узкими специалистами, как спортивный врач, травматолог, реабилитолог, нутрициолог, физиотерапевт по спортивной медицине, спортивные психологи, массажисты и другие.

«Мы будем работать над обновлением перечня фармакологических средств по оказанию скорой неотложной помощи спортсменам, участвующим на учебно-тренировочных процессах и спортивных мероприятиях, а также над внедрением инновационных спортивных технологий», - добавил министр.

Ранее Асхат Оралов поделился запланированными ведомством законодательными изменениями в сфере физкультуры и спорта. Изменения коснутся и квалификационных требований к тренерам.



