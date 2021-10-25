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    Перечень доступных для покупки номерных знаков планируют расширить в Казахстане

    25 Октября 2021, 10:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют расширить перечень доступных для покупки автомобильных номерных знаков. Об этом сообщил министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Здесь хотелось бы также дополнить, что совместно с МВД проработан вопрос по увеличению номеров повышенного спроса, который нужно законодательно утвердить. В этой связи хотелось бы вас попросить о поддержке – вы знаете, то различного рода номерные знаки пользуются популярностью. Есть номерные знаки (к примеру, 777), которые можно купить, заплатив в бюджет. А есть номерные знаки, которые еще не урегулированы, вот их перечень мы хотим утвердить законодательно, чтобы их тоже можно было купить», - сказал Багдат Мусин во время правительственного часа.

    В целом, по его словам, принимаемые меры позволят отойти от так называемого узкого горлышка, которое заключено в использовании только портала E-gov, требующего для получения услуги регистрацию на портале, регистрацию телефонного номера, получение электронной подписи, что является усложненным процессом с учетом требования времени.

    «При этом, реализована возможность удаленного получения электронной подписи через портал электронного правительства и E-gov mobile посредством биометрической идентификации. То есть, гражданину не нужно обращаться в ЦОН, чтобы ему подтвердили электронную подпись, и таким образом стать пользователем онлайн услуг», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Астана Цифровой Казахстан Общество
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